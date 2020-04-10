Кыргызстан получил от Японии 4 машины скорой помощи

Общественный фонд «Спасение в горах» получил четыре машины скорой помощи от правительства Японии в рамках грантовой программы «Корни травы и человеческая безопасность».
Об этом сообщает посольство этой страны в Кыргызстане.
По их данным, автомобили предоставлены в рамках проекта «Предоставление машин скорой помощи для Кыргызской Республики». По грант-контракту, подписанному 1 марта 2019 года, в рамках данного проекта общественному фонду «Спасение в горах» переданы четыре машины скорой помощи с необходимым оборудованием на общую сумму $96 тысячи 171.
Как отмечается, общественный фонд будет использовать предоставленные машины скорой помощи в Бишкеке, Караколе и Оше. Две машины будут переданы Кеминскому и Ак-Суйскому районным центрам семейной медицины.
Кроме того, Общество по продвижению японской дипломатии был провело тренинг для водителей ОФ «Спасение в горах» и водителей машин скорой помощи Ак-Суйского и Кеминского районов. Инструкторы из Японии рассказали об особенностях устройства машин и медицинского оборудования.
Официальную церемонию передачи машин по проекту планируется провести после стабилизации эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса.
Источник: Элгезит
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