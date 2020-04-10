(Видео) Водителей с подозрительными анализами не пустили в Таласскую область, и они уехали обратно

Граждане после экспресс-теста просто отказались находиться две недели в обсервации

У двух водителей при въезде в Таласскую область выявили через экспресс-тесты подозрительные анализы, но они, не захотев оставаться в обсервации, уехали обратно. Так в полпредстве правительства в Таласской области объяснили Vesti.kg, почему граждан не пропустили в регион

Данный факт произошел 8 апреля, - ответили там. - У водителей через экспресс-тесты выявили сомнительные анализы. Для окончательного анализа им нужно было пройти еще ПЦР-тест. Однако водители не пожелали находиться здесь в обсервации две недели. Врачи заполнили спецформу, пропускные листы. Только после этого водители уехали обратно.

Поясним, накануне в соцсети Instagram на странице Kyrgyznews появилось видео, в описании которого сообщается, что при въезде в Таласскую область двух водителей не пропустили и отправили обратно.

Источник: vesti.kg