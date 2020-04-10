В Ошской области всего выдано 12 тыс. 700 пропусков - Нурдинов

В Ошской области всего выдано 12 тыс. 700 пропусков.

Об этом на брифинге сообщил комендант по городу Ош, Кара-Сууйском и Ноокатскому районам Ошской области – начальник УВД Ошской области Малик Нурдинов.

Он отметил, что из них 7555 – для пешеходов, около 5 тыс. – водителям автомобилей.

«Около 600 пропусков выдано тем, то может перемещаться ночью», - сказал он.

Также Нурдинов рассказал, что из общего числа 2,5 тыс. пропусков выданы медработникам и 1000 – банковским служащим.

С 25 марта до 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области действует режим чрезвычайного положения. Установлен комендантский час.

Передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, ограничивается с 20.00 часов до 07.00 часов.

Передвижение для остальных граждан с 07.00 до 20.00 часов ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность, и маршрутного листа.

За несоблюдение режима наложены штрафы.

В Кыргызстане сегодня, 10 апреля, выявлено еще 18 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 298, из них 39 случаев заражения медперсоналом. 39 граждан вылечились и выписались из больниц. Пятеро скончались.

Источник: Кабар