Русский Театр примет участие в международном театральном фестивале

Бишкек, “Саясат.kg”. Кыргызстанцы могут стать зрителями первого международного театрального фестиваля “Встречи в России. Онлайн. Избранное”.

Фестиваль пройдёт на интернет-площадках театра-фестиваля “Балтийский Дом”, Санкт-Петербург, РФ. Зрители смогут увидеть лучшие спектакли русскоязычных театров стран СНГ и Балтии. ГНРТД им. Ч. Айтматова представит в программе спектакль “Демон”.

Участие в упомянутом фестивале – многолетняя традиция Русского Театра. В этом году театр планировал показать на российской сцене знакомый отечественным зрителям спектакль “Звериные Истории” (автор Дон Нигро, США, режиссёр Иван Миневцев РФ), но, в связи со сложившейся ситуацией, формат и программа фестиваля изменились. По инициативе организаторов, в этом году на фестивале будут продемонстрированы лучшие спектакли, когда-либо участвовавшие в нём. Среди них и спектакль “Демон”, по произведениям М.Ю.Лермонтова в постановке Владимира Панкова (РФ).

Напомним, спектакль “Демон” был представлен зрителям в 2016 году. Постановка осуществлена по проекту Международной конфедерации театральных союзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. В реализации творческого проекта принимают участие представители из четырех стран: Кыргызстана, России, Узбекистана и Беларуси.

К созданию спектакля привлечена уникальная интернациональная, профессиональная художественно-постановочная команда, в которой участвуют артисты и музыканты из десятка культурных учреждений Кыргызстана. За время своего существования спектакль успешно принимал участие во многих престижных международных театральных фестивалях.

Посмотреть спектакли театрального фестиваля “Встречи в России. Онлайн. Избранное” зрители смогут с 10 апреля. Точное время показа можно узнать на сайте театра-фестиваля “Балтийский Дом” www.baltic-house.ru.