На юг Кыргызстана передали гумпомощь от Китая

Врачи получат одноразовые комбинезоны, медицинские очки, одноразовые хирургические перчатки и др.

Согласно разнарядке Министерства здравоохранения КР, 9 апреля распределена гуманитарная помощь, поступившая по линии Китайской Народной Республики.

Комплекты, состоящие из одноразовых комбинезонов, медицинских очков, одноразовых стерильных резиновых хирургических перчаток и бахил, переданы медицинским работникам города Ош, Ноокатского района, Сузакского района, Джалал-Абада и Ала-Букинского района по 200 комплектов.

Кроме того, 300 штук инфракрасных термометров переданы в Ош и Ошскую область, 200 штук - в Джалал-Абадскую область и 100 штук - в Баткенскую область.

Пресс-центр Минздрава