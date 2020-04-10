На юг Кыргызстана передали гумпомощь от Китая

Врачи получат одноразовые комбинезоны, медицинские очки, одноразовые хирургические перчатки и др.
Согласно разнарядке Министерства здравоохранения КР, 9 апреля распределена гуманитарная помощь, поступившая по линии Китайской Народной Республики.
Комплекты, состоящие из одноразовых комбинезонов, медицинских очков, одноразовых стерильных резиновых хирургических перчаток и бахил, переданы медицинским работникам города Ош, Ноокатского района, Сузакского района, Джалал-Абада и Ала-Букинского района по 200 комплектов.
Кроме того, 300 штук инфракрасных термометров переданы в Ош и Ошскую область, 200 штук - в Джалал-Абадскую область и 100 штук - в Баткенскую область.
Пресс-центр Минздрава
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