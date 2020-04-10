(Фото) «Однажды в Баткене»

Цветущий край #глазамифедорова

Весенний Баткен – будто волшебный край у подножья Тянь-Шаньского хребта, окрашенный розовым вишневым цветом. Манил он и фотохудожника Александра Федорова. И как замечательно, что фотограф получил возможность запечатлеть его прелесть на пленку:

«Очень хотелось поснимать цветущий край Баткен весной, - поделился он. - И однажды всё сложилось, и я со своим коллегой Алимжаном попал в добрые руки нашего знакомого Байзакова, который организовал нам прекрасные маршруты по всей области. И теперь есть возможность поделиться с вами своими впечатлениями...»