Коронавирус подтвержден у 5 медиков. Всего заболели 39 медработников

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 5 медицинских работников.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.
По его словам, таким образом общее количество заболевших медиков составило 39 человек.
По данным республиканского штаба, коронавирус выявлен у 39 врачей по областям:
Бишкек – 8
Чуйская область - 1
Ошская область – 21
Жалал-Абадская область – 8
Баткенская область – 1
Источник: zdorovie.akipress.org
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