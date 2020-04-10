Коронавирус подтвержден у 5 медиков. Всего заболели 39 медработников

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 5 медицинских работников.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, таким образом общее количество заболевших медиков составило 39 человек.

По данным республиканского штаба, коронавирус выявлен у 39 врачей по областям:

Бишкек – 8

Чуйская область - 1

Ошская область – 21

Жалал-Абадская область – 8

Баткенская область – 1

Источник: zdorovie.akipress.org