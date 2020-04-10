За минувшие сутки из стационара выписано 9 пациентов, вылечившихся от коронавируса

За сутки из стационара выписано 9 пациентов, у которых был подвержен диагноз коронавируса.

Об этом 10 апреля сказал заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Ранее сообщалось, что от коронавируса вылечились 35 человек.

Источник: zdorovie.akipress.org