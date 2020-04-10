Ученые Кыргызстана работают над прогнозированием пика заболеваемости COVID-19

Над прогнозированием возможного наступления пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране работает группа ученых – это профессора, преподаватели КГМА, КРСУ и т.д.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев.

По его словам, они сейчас проводят анализ ситуации. «Я думаю, они в ближайшее время скажут точно примерный прогноз пика. Вы знаете, что прогноз - это дело неблагодарное, поэтому мы сейчас не можем ответить на вопрос, когда настанет пик заболеваемости COVID-19», - сказал замглавы Минздрава.

В Кыргызстане сегодня, 10 апреля, выявлено еще 18 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 298, из них 39 случаев заражения медперсоналом. 39 граждан вылечились и выписались из больниц. Пятеро скончались.

Источник: Кабар