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В Ноокате умер 87-летний мужчина с коронавирусом

В Ноокате умер 87-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус.

Об этом на брифинге в Доме правительства заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев.

По его словам, он находился в реанимации территориальной больницы в тяжелом состоянии.

Он также выразил соболезнования родственникам и близким умершего.

В Кыргызстане сегодня, 10 апреля, выявлено еще 18 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 298, из них 39 случаев заражения медперсоналом. 39 граждан вылечились и выписались из больниц. Пятеро скончались.

Источник: Кабар

           

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