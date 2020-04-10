В Ноокате умер 87-летний мужчина с коронавирусом

В Ноокате умер 87-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус.
Об этом на брифинге в Доме правительства заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев.
По его словам, он находился в реанимации территориальной больницы в тяжелом состоянии.
Он также выразил соболезнования родственникам и близким умершего.
В Кыргызстане сегодня, 10 апреля, выявлено еще 18 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 298, из них 39 случаев заражения медперсоналом. 39 граждан вылечились и выписались из больниц. Пятеро скончались.
Источник: Кабар
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