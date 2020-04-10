В Кыргызстане выявлено еще 18 новых случаев с диагнозом COVID-19. Всего 298

В Кыргызстане на 10:00 часов 10 апреля зарегистрировано еще 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев.
По его словам, из них в г.Бишкек – 6, Чуйской области (Кеминский район – 6, г.Токмок – 1, Аламединский район – 1) – 8, Джалал-Абадской области (Сузакский район – 2, г.Джалал-Абад – 1) – 3, Иссык-Кульской области (Аксуйский район) – 1. Среди них 7 женщины и 11 мужчин.
Таким образом, случаев заражения гражданами COVID-19 в стране достигло 298.
Источник: Кабар
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