Скончалась сестра Омурбека Бабанова

В Казахстане в городе Тараз умерла сестра бывшего политика Омурбека Бабанова.

Об этом Reporter.kg сообщили источники близкие к семье.

Известно, что Эркайым Бабанова скончалась после продолжительной болезни на 61 году жизни. Похороны прошли в Таразе.

Известно, что у Омурбека Бабанова было шесть сестер.

Источник: reporter.kg