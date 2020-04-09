Скончалась сестра Омурбека Бабанова

В Казахстане в городе Тараз умерла сестра бывшего политика Омурбека Бабанова.
Об этом Reporter.kg сообщили источники близкие к семье.
Известно, что Эркайым Бабанова скончалась после продолжительной болезни на 61 году жизни. Похороны прошли в Таразе.
Известно, что у Омурбека Бабанова было шесть сестер.
Источник: reporter.kg
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