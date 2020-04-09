Сооронбай Жээнбеков принял министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 апреля, принял министра здравоохранения Кыргызской Республики Сабиржана Абдикаримова.

Об этом сообщили в аппарате президента.

Обсуждена текущая эпидемиологическая ситуация в стране и меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Глава государства отметил особую роль медицинских работников в этот непростой для страны период. Еще раз выразил благодарность медикам и всем лицам, находящимся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией за их патриотизм и самоотверженный труд.

Президент подчеркнул необходимость полного обеспечения средствами индивидуальной защиты всех медиков, задействованных в работе по выявлению и противодействию коронавирусной инфекции, добавив, что сотрудники системы здравоохранения и далее будут находиться под особой опекой государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков также обратил внимание на усиление санитарно-противоэпидемических мероприятий по всей республике, особенно в районах, где выявлены инфицированные.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов представил информацию о принимаемых мерах по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

Он рассказал об оснащенности медицинских учреждений необходимыми медицинскими препаратами, средствами индивидуальной защиты и аппаратами искусственной вентиляции легких.

Кроме того, проинформировал о готовности ряда больниц к перепрофилированию для госпитализации пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией.

Также сообщил, что в городе Бишкек с 6 апреля текущего года начал функционировать телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения «118» для дистанционной оперативной диагностики граждан, подозревающих у себя наличие заболевания. Далее данный проект планируется реализовать в остальных регионах страны.

Сабиржан Абдикаримов заключил, что на сегодняшний день в республике имеется достаточное количество тест-систем для проведения лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции у граждан.

Источник: Кабар