Сооронбай Жээнбеков принял министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 апреля, принял министра здравоохранения Кыргызской Республики Сабиржана Абдикаримова.
Об этом сообщили в аппарате президента.
Обсуждена текущая эпидемиологическая ситуация в стране и меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
Глава государства отметил особую роль медицинских работников в этот непростой для страны период. Еще раз выразил благодарность медикам и всем лицам, находящимся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией за их патриотизм и самоотверженный труд.
Президент подчеркнул необходимость полного обеспечения средствами индивидуальной защиты всех медиков, задействованных в работе по выявлению и противодействию коронавирусной инфекции, добавив, что сотрудники системы здравоохранения и далее будут находиться под особой опекой государства.
Президент Сооронбай Жээнбеков также обратил внимание на усиление санитарно-противоэпидемических мероприятий по всей республике, особенно в районах, где выявлены инфицированные.
Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов представил информацию о принимаемых мерах по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны.
Он рассказал об оснащенности медицинских учреждений необходимыми медицинскими препаратами, средствами индивидуальной защиты и аппаратами искусственной вентиляции легких.
Кроме того, проинформировал о готовности ряда больниц к перепрофилированию для госпитализации пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией.
Также сообщил, что в городе Бишкек с 6 апреля текущего года начал функционировать телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения «118» для дистанционной оперативной диагностики граждан, подозревающих у себя наличие заболевания. Далее данный проект планируется реализовать в остальных регионах страны.
Сабиржан Абдикаримов заключил, что на сегодняшний день в республике имеется достаточное количество тест-систем для проведения лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции у граждан.
Источник: Кабар
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