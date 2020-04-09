Инфодемия хуже пандемии: когда эпидемия страха опаснее коронавируса

Инфодемия в Кыргызстане

Что такое инфодемия?

Наряду с эпидемией коронавируса по миру, в том числе и по Кыргызстану, распространяются другие вирусы – информационные. Слухи, фейковые сообщения и искаженные новости стремительно распространились в стране. Всемирная организация здравоохранения уже ввела для таких понятий термин «информационная эпидемия» — «инфодемия». Ученые официально заявили, что предвзятое распространение информации о новом вирусе и ее последствиях могут быть опаснее чем сама болезнь. Конечно, цифровая дезинформация никого не заражает, но она порождает неуверенность, панику и может привести к легкомысленному и агрессивному поведению людей. А в период пандемии это может стать вопросом жизни и смерти.

— В период кризисов слухи и дезинформация всегда пользуются спросом, — говорит профессор Кейт Старберд, изучающая кризисную информатику и кризисную коммуникацию в Вашингтонском университете. — Когда люди испытывают чувство неуверенности и страха, они пытаются получить максимальное количество информации, чтобы лучше оценить ситуацию. Раньше было тяжело узнать хотя бы что-то — сегодня же можно узнать больше, чем нужно. Проблема заключается в избытке информации. И люди не знают какому источнику информации нужно доверять.

Инфодемия в Кыргызстане

Кыргызстан уже пережил несколько волн инфодемии. Сначала распространители фейковых новостей «фиксировали» вспышки коронавируса в разных областях страны, потом благодаря им возник ажиотаж на продуктовых рынках, аптеках, супермаркетах. Сейчас появляются эмоционально окрашенные пессимистичные прогнозы для экономики Кыргызстана.

Правоохранительные органы активно борются с разносчиками информационных вирусов. ГКНБ КР уже задержало больше десятка распространителей фейков. Они публично попросили прощение и их действиям будет дана юридическая оценка.

С какими симптомами инфодемии сталкивается Кыргызстан

Распространение дезинформации о реальном положении дел с уровнем заболевания коронавирусом.

Создание вымышленных «теорий заговоров» о происхождении вируса.

Создание теории о том, что коронавирус не опасен и является мировой аферой, в которую замешаны и кыргызские официальные власти (подобными теориями балуются даже публичные политики).

Придание экстремальной эмоциональной окраски существующей достоверной информации.

Распространение сведений о фейковых методах лечения (лекарства, чеснок, имбирь и другое).

Недостоверная информация о методах профилактики.

Последние два пункта особенно опасны для общества, так как затрудняют выбор правильного способа поведения, профилактики или лечения больных людей.

Инфодемия от государства

Так как журналистам Кыргызстана запретили выдавать аккредитацию, на сегодня единственным источником информации в стране являются Республиканский штаб, комендатуры и другие государственные органы страны.

Работа по освещению коронавируса в стране идет, мягко говоря, неважно.

Постоянная недосказанность, искажения, замалчивания ситуации и преувеличение некоторых достижений породили среди населения недоверие к официальным источникам информации

Так, регулярно идет путаница о числе зараженных и вылечившихся в областях, руководители ведомств зачастую дают противоречащие цифры.

Комендатура Бишкека до последнего времени жестко критиковалась СМИ и населением за то, что комендант Орозалиев, кроме сухих и по сути никому не нужных цифрах о задержанных в период комендантского часа людей, больше никакой информации не давал, не отвечал на вопросы горожан. В то время как коменданты Оша и Джалал-Абада ежедневно в течение часа отвечали на каждый вопрос жителей регионов.

Республиканский штаб до последнего времени давал информацию о том, что цены на продукты питания в магазинах страны не выросли. И лишь в последний момент был вынужден признать «несущественный» прирост цен. В то время как люди скидывали в соцсети реальную картину дня – цены на некоторые товары (мука, имбирь, гречка, чеснок) подорожали в несколько раз.

Неосторожные «вбросы» госорганов о недисциплинированных верующих, которые отказываются соблюдать карантин и проходить лечение, создали в Сети агрессивные антирелигиозные протесты.

8 апреля на традиционном брифинге он сделал сразу несколько неточных сообщений, вызвав по всей стране волну панических настроений.

Сообщил, что в Джалал-Абаде закрыли областную инфекционную больницу, потому что все сотрудники заразились коронавирусом. Соцсети забурлили паническими сообщениями, люди были в шоке от того, что медики целой областной больницы оказались в числе инфицированных.

К счастью, слова министра очень быстро опроверг заместитель начальника Джалал-Абадского областного штаба Урмат Боржуев. По его словам, инфекционное отделение Джалал-Абадской объединенной областной больницы не закрывалось, там лишь была проведена дезинфекция. Сейчас больница готова к приему новых пациентов.

Боржуев добавил, что в Джалал-Абадской областной клинической больнице положительный результат на коронавирус только у санитарки. Другие медицинские работники коронавирусом не больны. После смены они помещены на 14-дневную обсервацию.

Правда, люди до сих пор не поняли, кому из двух чиновников им верить.

2. На брифинге министр Абдикаримов трижды оговорился, упоминая людей болеющих или подозреваемых в заболевании коронавирусом. Сначала министр сообщил, что на сегодня умерло 24 человека. Его поправил ведущий Чынгыз Эсенгулов, сказав, что не 24, а 4. Далее, выступая на русском языке, главный медик страны сообщил, что общее число зараженных 170 человек, вместо 270. После чего рассказал, что на обсервации лежит 10097 человек, видимо, имея в виду 1097 чел.

3. Сложилась непонятная ситуация с выздоровевшими от коронавируса. Сначала число вылечившихся было 10 человек. 6 апреля Абдикаримов объявил, что еще 23 человека выписываются из больницы. Итого должно было быть 33 выздоровевших. Однако 8 апреля министр назвал цифру… 25 вылечившихся. Арифметику, где сам черт ногу сломит, министр не объяснил.

Почему это важно?

В ситуации, когда доверие к официальным инстанциям падает, а люди не понимают, как действовать, разного рода панические истории способны принести большой вред.

Любые опровержения со стороны государства будут воспринимаются наоборот, как сигнал к действию. Сказали, что с продуктами все будет хорошо, дефицита не предвидится и не надо срочно бежать за мукой и макаронам? Пожалуйста — очереди на базарах, пустые полки супермаркетов…

По мнению британских ученых, люди быстрее делятся неправдивыми историями, чем достоверной онлайн-информацией и более склонны верить в теории заговора в случае недоверия к органам власти. Таким образом, если власть страны не имеет авторитета, шансы на неадекватное реагирование общества на эпидемию увеличиваются, и, наоборот, если власти доверяют, к ее аргументам будут прислушиваться и выполнять ее рекомендации.

Несогласованные действия госорганов, неспособность отдельных руководителей четко и внятно доносить информацию до народа создают лишнюю панику среди населения. А эмоционально окрашенный фейк мощно бьет и по психике, и по иммунитету человека, и по экономике целой страны. И эффект виртуальной толпы в интернете — страшная вещь, которая потом может вылиться на улицы.

Поэтому Республиканскому штабу немедленно нужно принять экстренные меры по восстановлению доверия к распространяемой ими информации среди народа.

Что нужно делать?

В такое сложное для страны время руководителям правительства нужно давать народу выверенную и согласованную информацию. Республиканский штаб должен тщательно писать доклады, перепроверять каждую цифру, корректировать и согласовывать ее с другими ведомствами, делать доклад ясным, четким и емким. Для этого аппарат и пресс-службы штаба и Минздрава нужно укрепить профессиональными кадрами. Необязательно, чтобы доклады читали руководители ведомств, свой «звездный час» они могут показывать и на других фронтах работы. Докладчиками нужно ставить людей с четкой дикцией, способными ясно и внятно формулировать мысли, умеющими на государственном и официальном языках доносить информацию для народа. Работа таких должна сводится к подготовке к брифингам, мониторингу вопросов от населения и поиска к ним ответов. Больше ничего не должно отвлекать его. Республиканскому штаб и комендатуре Бишкека нужно прозрачнее вести свою работу. Постоянно отвечать на вопросы журналистов и жителей, аккредитовать представителей ведущих информагентств, чтобы они могли содержательнее освещать работу штаба. Соцсети, мессенджеры и интернет-каналы забиты фейковыми новостями. При помощи НПО, международных организаций, СМИ и блогеров необходимо организовать работу независимых фактчекеров, которые будут мониторить СМИ, соцсети, сообщения госорганов и выявлять обман и искажения. Фактчекеры должны быть из числа профессиональных медиапредставителей, медиков, экономистов и других экспертов которые имею авторитет и доверие среди народа. Нужно помнить, что работа этих фактчекеров не менее важна чем работа волонтеров, которые снабжают продуктами питания малоимущих и стариков.

Если лучшим ответом коронавирусу является антивирусная гигиена, то лучшим ответом инфодемии будет информационная гигиена. И тогда никакие пандемии нам будут не страшны.

Семетей АМАНБЕКОВ, главный редактор Elgezit.kg