 (Видео) Врач расплакалась, рассказывая о том, что ей нельзя контактировать со своими детьми

Медработник, находящаяся в обсервации, отметила, что может видеть родных только через окно
Медработник, находящаяся в обсервации, не смогла сдержать слез, рассказывая о том, что ей нельзя контактировать с детьми, и она может посмотреть на родных только через окно. Соответствующее видео распространилось в соцсети Instagram.
«К детям еще не ездила. Думаю, завтра съездить. Но даже если приеду, не смогу с ними контактировать. Могу посмотреть на них через окошко и возвращаться обратно. Теперь думаю, стоит ли ехать: пропуск есть, но жалко смотреть на них через окно», - произнесла медработник.
Источник: vesti.kg
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