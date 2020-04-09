(Видео) Врач расплакалась, рассказывая о том, что ей нельзя контактировать со своими детьми

Медработник, находящаяся в обсервации, отметила, что может видеть родных только через окно

Медработник, находящаяся в обсервации, не смогла сдержать слез, рассказывая о том, что ей нельзя контактировать с детьми, и она может посмотреть на родных только через окно. Соответствующее видео распространилось в соцсети Instagram.

«К детям еще не ездила. Думаю, завтра съездить. Но даже если приеду, не смогу с ними контактировать. Могу посмотреть на них через окошко и возвращаться обратно. Теперь думаю, стоит ли ехать: пропуск есть, но жалко смотреть на них через окно», - произнесла медработник.

Источник: vesti.kg