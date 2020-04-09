С введением режима ЧП в Ошской области уменьшилась преступность

С 25 марта в Ошской области и в городе Оше преступность уменьшилась.

Об этом на брифинге сообщил комендант по Ноокатскому и Кара-Сууйскому районам и городу Ош – начальник УВД Ошской области Малик Нурдинов.

По его словам, то, что ежедневно 7-10 преступлений выявляют, это в рамках патрулирования и полученной от граждан информации.

Нурдинов отметил, что уменьшилось число краж, потому что люди сидят постоянно дома.

«В то же время, надо отметить, что криминальная милиция работает и держит ситуацию под контролем. Следственные органы не выходят на патрулирование. Они ведут свою работу. До карантина поступили заявления о совершении преступления. По ним также ведется работа», - сказал он.

С 25 марта до 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Сууйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области действует режим ЧП из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, а это сотрудники органов внутренних дел, медицинские и государственные служащие, ограничивается на период с 20.00 часов до 07.00 часов (ночное время). Будет установлен комендантский час.

Передвижение для остальных граждан с 07.00 до 20.00 часов будет ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность и маршрутного листа.

В Кыргызстане сегодня, 9 апреля, выявлено еще 10 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 280, из них 34 случая заражения медперсоналом. 30 граждан вылечились и выписались из больниц. Четверо скончались.

Источник: Кабар