Из-за сильного ветра произошло аварийное отключение электроэнергии в Иссык-Кульской области - НЭСК

Сегодня, 9 апреля 2020 года, в 11:20 из-за сильного ветра произошло аварийное отключение на подстанции 220 кВ «Иссык-Кульская», погасла Иссык-Кульская область.

Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК).

По ее данным, НЭСК занимается ликвидацией аварии.

«В 11:40 подстанция «Иссык-Кульская» и «Тамга» включены. Полная информация будет позже», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар