           
Подробности
Общество
Просмотров: 1

В Кыргызстане на утро 9 апреля выявлено 10 новых случаев коронавируса. Всего — 280 случаев

В Кыргызстане на 08:00 9 апреля зарегистрировано 10 новых случаев коронавируса.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Новые случаи выявлены: в Бишкеке — 1, Ошской области — 1, городе Ош — 3, Жалал-Абадской области — 5. Из них 3 женщины и 7 мужчин.

Среди новых случаев 2 медработника.

Всего в Кыргызстане подтверждено 280 случаев.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить