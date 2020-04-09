В Кыргызстане на утро 9 апреля выявлено 10 новых случаев коронавируса. Всего — 280 случаев

В Кыргызстане на 08:00 9 апреля зарегистрировано 10 новых случаев коронавируса.
Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.
Новые случаи выявлены: в Бишкеке — 1, Ошской области — 1, городе Ош — 3, Жалал-Абадской области — 5. Из них 3 женщины и 7 мужчин.
Среди новых случаев 2 медработника.
Всего в Кыргызстане подтверждено 280 случаев.
Источник: zdorovie.akipress.org
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