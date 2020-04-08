Заболевшим COVID-19 медикам выплатят по 200 тыс. сомов компенсации

В республиканском штабе по борьбе с коронавирусом назвали сумму компенсаций, которая будет выплачиваться медикам, заразившимся COVID-10 в условиях режима чрезвычайного положения.

Уточняется, что в условиях чрезвычайных ситуаций врачам и медицинским работникам, которые заразились коронавирусной инфекцией при выполнении своих профессиональных обязанностей, будет выплачено по 200 тыс. сомов.

Также решено в случае смерти их семьям выплатить компенсацию в размере 1 млн сомов.

В Кыргызстане сегодня, 8 апреля, выявлено еще 42 новых случая заражения гражданами COVID-19, всего 270, из них 32 случая заражения медперсоналом. 25 граждан вылечились и выписались из больниц. Четверо скончались.

С 25 марта до 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Сууйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области действует режим ЧП.

Источник: Кабар