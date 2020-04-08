Зараженный кыргызстанец, вернувшийся после даавата, отказался лечиться всей семьей

ГОВД Нарына начало досудебное производство по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил
В социальных сетях распространилось видеообращение жителя Нарына О.М., который заявил, что он и члены его семьи отказываются лечиться от коронавируса. Мужчина также рассказал, что от употребления медицинских средств, наоборот, якобы ухудшается их здоровье.
Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Нарынского района обратился с заявлением в ГОВД города Нарын о принятии мер в отношении жителя О.М.
Так, в ноябре 2019 года житель города Нарын О.М. выехал на даават в Исламскую Республики Пакистан, а 15 марта 2020 года рейсом Лахор-Ташкент, Ташкент-Бишкек вернулся в Кыргызстан. По приезду у него было выявлено коронавирусное инфекционное заболевание. В отношении него наложили ограничения. Несмотря на все просьбы об ограничении, со стороны гражданина О.М. выявлены факты нарушения санитарно эпидемиологических правил.
Кроме того, вместе с жителем О.М. еще у троих граждан города Нарын, которые тесно контактировали с ним, 30 марта подтвердилось коронавирусное заболевание.
В связи с наличием в вышеуказанном сообщении признаков преступления, предусмотренного статьей 280 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) УК КР, 3 апреля 2020 года ОВД города Нарын начало досудебное производство. В связи с пребыванием гражданина О.М. в изоляции все следственные мероприятия будут проводиться после его выздоровления.
В настоящее время в соответствующие места направлены запросы, проводятся следственные действия.
Пресс-служба УВД Нарынской области
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