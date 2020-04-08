Названы лекарства, которыми лечат коронавирус в Казахстане

О клиническом протоколе и лечении пациентов с коронавирусом рассказала вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего в стране действуют 1037 клинических протоколов.

"Еще в начале распространения COVID-19 в мире Минздрав отнес коронавирус к особо опасным инфекциям. А ведущие инфекционисты совместно с пульмонологами, реаниматологами разработали новый клинический протокол, и 3 февраля этого года он уже был одобрен на заседании Объединенной комиссии по качеству при Минздраве.

После постоянных онлайн-встреч с иностранными коллегами и изучения публикаций в международно признанных журналах BMJ (British Medical Journal), Wiley (США), Lancet, по мере появления в мире новых знаний и опыта в диагностике и лечении коронавирусной инфекции, казахстанский клинический протокол обновляется. На сегодня уже одобрена пятая его версия. Ознакомиться с ними можно на сайте Минздрава", - говорится в сообщении.

Для профилактики среди медработников, занимающихся уходом и лечением пациентов с COVID19, определен Гидроксихлорохин. В Казахстане препарат есть.

Для лечения пациентов указаны препараты: Лопинавир/Ритонавир, Гидроксихлорохин, Азитромицин, Рибавирин.

В клинический протокол включены резервные схемы лечения: Хлорохин, Ремдисивир - их пока нет в Казахстане.

По закупке Хлорохина из Индии - экспорт закрыт, ведутся переговоры с поставщиками. Препарат Ремдесивир еще находится на этапе клинического исследования, идут переговоры с производителем.

Источник: Кабар