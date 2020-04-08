(Видео) «Муки достаточно. Главное – сидите дома!»

В редакцию Elgezit.kg читатель прислал видео с позитивным содержанием.
На кадрах мужчина на складе с множеством мешков с мукой, сам весь в муке, говорит на кыргызском, глядя в камеру: «Салам, друзья! Скучаете, сидя дома? Говорите: «Слава богу». Если вы будете хорошо отдыхать, мы будем работать. Муки достаточно. Главное – не выходите из дома!»
Автор видео не уточняет, на каком складе он находится.
Источник: Elgezit.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!