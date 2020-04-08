(Видео) «Муки достаточно. Главное – сидите дома!»

В редакцию Elgezit.kg читатель прислал видео с позитивным содержанием.

На кадрах мужчина на складе с множеством мешков с мукой, сам весь в муке, говорит на кыргызском, глядя в камеру: «Салам, друзья! Скучаете, сидя дома? Говорите: «Слава богу». Если вы будете хорошо отдыхать, мы будем работать. Муки достаточно. Главное – не выходите из дома!»

Автор видео не уточняет, на каком складе он находится.

Источник: Elgezit.kg