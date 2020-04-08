Даниэль Ажиев оставлен под стражей

Бишкекский городской суд не изменил меру пресечения Даниэлю Ажиеву.

Об этом 8 апреля АКИpress сообщили в пресс-службе Бишкекского городского суда.

Ранее Первомайский районный суд водворил Ажиева в СИЗО-1 на два месяца.

30-летний Ажиев был задержан 26 марта. Он подозревается по ст.313 («Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

«В социальных сетях предметом обсуждения стали оскорбительные высказывания гражданина, которые вызвали неоднозначную реакцию и возмущение. Были допущены оскорбительные выражения и публичные негативные высказывания, способствующие разжиганию ненависти и вражды», - сообщали в пресс-службе МВД.

Ранее Ажиева задерживали по подозрению в организации притона с вебкам-моделями. Тогда отпустили под подписку о невыезде.

Источник: svodka.akipress.org