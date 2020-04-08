Состоялся телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова с президентом ИБР Бандар M. Х. Хаджаром

Сегодня, 8 апреля, состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с главой Исламского банка развития (ИБР) Бандар M.Х.Хаджаром.

Об этом сообщили отделе информационной политики аппарата президента КР.

Обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего экономического сотрудничества между ИБР и Кыргызстаном, а также меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Глава государства выразил благодарность за оказываемую поддержку Кыргызстану в развитии экономики, в том числе в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями.

Сооронбай Жээнбеков предложил рассмотреть возможность оказания содействия Кыргызстану для смягчения социально-экономических последствий от распространения данного заболевания.

Президент ИБР подчеркнул, что коронавирусная инфекция является серьезным вызовом для населения и экономик всех стран мира.

Он заверил, что ИБР рассмотрит вопрос оказания соответствующей поддержки Кыргызстану.

Источник: Кабар