Состоялся телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова с президентом ИБР Бандар M. Х. Хаджаром

Сегодня, 8 апреля, состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с главой Исламского банка развития (ИБР) Бандар M.Х.Хаджаром.
Об этом сообщили отделе информационной политики аппарата президента КР.
Обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего экономического сотрудничества между ИБР и Кыргызстаном, а также меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Глава государства выразил благодарность за оказываемую поддержку Кыргызстану в развитии экономики, в том числе в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями.
Сооронбай Жээнбеков предложил рассмотреть возможность оказания содействия Кыргызстану для смягчения социально-экономических последствий от распространения данного заболевания.
Президент ИБР подчеркнул, что коронавирусная инфекция является серьезным вызовом для населения и экономик всех стран мира.
Он заверил, что ИБР рассмотрит вопрос оказания соответствующей поддержки Кыргызстану.
Источник: Кабар
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