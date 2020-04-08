Мэрия: Наказаны сотрудники, которые упрекали со словами: «А у вас оказывается есть мука»

Установлены сотрудники мэрии из видео, раздававшие от имени государства муку нуждающимся гражданам в новостройке вблизи рынка «Дордой».

Об этом 7 апреля на своей личной страничке в Фейсбуке написал руководитель аппарата Бишкекской мэрии Балбак Тулобаев.

По его словам, он лично встретился с жителями, которых навестили сотрудники муниципального территориального управления (МТУ), попросил у них прощения, раздал муку:

«Объявили выговор сотрудникам и руководству МТУ. Вынесли предупреждение акиму. Они будут наказаны в рамках закона. Мы постараемся, чтобы такое не повторилось».

6 апреля в интернете было распространено снятое на мобильный телефон видео, на котором раздается мука нескольким бедным семьям, живущим в одном доме. На видео можно заметить, как два сотрудника заглядывают к каждой семье, отмечают что-то на бумаге и упрекают: «Оказывается у вас есть мука».

В нескольких регионах Кыргызстана, в том числе в городе Бишкеке введено чрезвычайное положение из-за коронавируса, предприятия и учреждения были временно закрыты. Большая часть населения сидит без работы. Государство раздает муку из госрезерва нуждающимся.

Источник: Азаттык уналгысы