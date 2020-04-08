(Видео) В Джалал-Абаде мужчина напал на сотрудников МЧС и волонтеров за то, что ему не выделили гумпомощь 

Позже он извинился и объяснил свое поведение
В Джалал-Абаде мужчина напал на сотрудников МЧС и волонтеров, которые раздавали гумпомощь нуждающимся. Видео распространилось в Сети.
Как оказалось, 34-летнего мужчину не включили в список нуждающихся. Не найдя себя в списке, он начал материться и затеял потасовку.
В местном УВД пояснили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье "Мелкое хулиганство".
После инцидента нарушитель извинился и объяснил, почему так поступил. По его словам, дома у него малолетний ребенок, которому нужны были подгузники. Кроме того, семья нуждается в продуктах.
Источник: vesti.kg
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