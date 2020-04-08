(Видео) В Джалал-Абаде мужчина напал на сотрудников МЧС и волонтеров за то, что ему не выделили гумпомощь

Позже он извинился и объяснил свое поведение

В Джалал-Абаде мужчина напал на сотрудников МЧС и волонтеров, которые раздавали гумпомощь нуждающимся. Видео распространилось в Сети.

Как оказалось, 34-летнего мужчину не включили в список нуждающихся. Не найдя себя в списке, он начал материться и затеял потасовку.

В местном УВД пояснили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье "Мелкое хулиганство".

После инцидента нарушитель извинился и объяснил, почему так поступил. По его словам, дома у него малолетний ребенок, которому нужны были подгузники. Кроме того, семья нуждается в продуктах.

Источник: vesti.kg