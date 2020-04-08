(Видео) Кыргызстанец:«Очень жаль, что мои друзья забыли родной язык и делятся на север и юг»

Владислав на государственном языке призвал соотечественников к единству в борьбе с коронавирусом

Кыргызстанец по имени Владислав обратился к соотечественникам на государственном языке с просьбой не делиться на север и юг, а также объединиться в борьбе с коронавирусом. Соответствующее видео распространилось в социальной сети Instagram.

«Меня зовут Владислав. Я очень горжусь тем, что родился в Кыргызстане. Я свободно говорю на кыргызском. Но мне очень жаль, что мои кыргызские друзья, говоря на другом языке, забывают свой родной язык. Жаль, что они делятся на север и юг, на роды, на сельчан, разделяя тем самым землю и народ. Я поражен своими друзьями, которые смотрят свысока на своих земляков - представителей других национальностей. Дорогие соотечественники, мы все одинаково любим нашу землю! Как говорил предок Манас: «Давайте работать вместе! Вместе мы победим эту болезнь! Вперед, Кыргызстан!», - произнес мужчина.

Источник: vesti.kg