За ночь в Кыргызстане произошло два землетрясения

В Кыргызстане 8 апреля ночью зарегистрировано два землетрясения.

Об этом сообщает МЧС.

Уточняется, что первые толчки зафиксировали 02:18 с силой в эпицентре 3 балла. Землетрясение ощущалось в селе Мундуз – 3 балла, в селах Ак-Сай и Сары-Кашка – 2,5 балла Аксыйского района Джалал-Абадской области.

Второй случай был в 03:51 на границе КР и КНР с силой в эпицентре 5 баллов. Толчки землетрясения ощущалось в селе Кок-Суу – 4 балла, в селе Нура – 3 балла Алайского района Ошской области.

В результате землетрясений жертв и разрушений нет.

Источник: reporter.kg