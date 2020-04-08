За ночь в Кыргызстане произошло два землетрясения

В Кыргызстане 8 апреля ночью зарегистрировано два землетрясения.
Об этом сообщает МЧС.
Уточняется, что первые толчки зафиксировали 02:18 с силой в эпицентре 3 балла. Землетрясение ощущалось в селе Мундуз – 3 балла, в селах Ак-Сай и Сары-Кашка – 2,5 балла Аксыйского района Джалал-Абадской области.
Второй случай был в 03:51 на границе КР и КНР с силой в эпицентре 5 баллов. Толчки землетрясения ощущалось в селе Кок-Суу – 4 балла, в селе Нура – 3 балла Алайского района Ошской области.
В результате землетрясений жертв и разрушений нет.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!