В Кыргызстане зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом. Всего 270

В Кыргызстане на 10:00 часов утра 8 апреля подтверждено еще 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, новые случаи выявлены в Бишкеке 10 человек, Чуйской области – 2, Нарынской - 5, Джалал-Абадской - 1,Ошской - 24. «Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной», - сказал министр.

Таким образом, в Кыргызстане на сегодня случаев заражения COVID-19 выросло до 270.

Источник: Кабар