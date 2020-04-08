В Кыргызстане зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом. Всего 270

В Кыргызстане на 10:00 часов утра 8 апреля подтверждено еще 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.
По его словам, новые случаи выявлены в Бишкеке 10 человек, Чуйской области – 2, Нарынской - 5, Джалал-Абадской - 1,Ошской - 24. «Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной», - сказал министр.
Таким образом, в Кыргызстане на сегодня случаев заражения COVID-19 выросло до 270.
Источник: Кабар
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