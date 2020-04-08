Кыргызстанские врачи, ухаживающие за больными коронавирусом, ночуют в больнице

После 14-дневной смены медиков помещают на карантин
Кыргызстанские врачи, ухаживающие за больными коронавирусной инфекцией, ночуют в больнице. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения КР.
- Медики работают в обсервациях по 14 дней, - пояснили в ведомстве. - Так как контактировать с семьями в этот период нельзя, они остаются на рабочем месте. После их помещают на карантин еще на 14 дней, а им на смену приходят другие медики.
Питанием врачей обеспечивает само учреждение, в котором они работают, а также активисты.
- Неравнодушные граждане приносят еду для медперсонала, - добавили там. - В Бишкеке были случаи, когда кондитеры приносили торты.
Источник: vesti.kg
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