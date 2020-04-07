Честные итоги «апрельской революции»

Десятилетие «апрельской революции» в Кыргызстане на фоне коронавируса прошло без помпы и почти незаметно.

В этом есть особый символизм. Потому что праздновать особо нечего.

В течение всех этих десяти лет, в канун 7 апреля произносятся официальные речи, как под копирку, об идеях «революции», об изменении системы управления в Кыргызстане и тому подобное бла-бла-бла.

На самом деле, если выкинуть весь этот дешевый пропагандистский пафос, то никакой революции в 2010 году в Кыргызстане, конечно, не было. Был банальный государственный переворот, захват власти, срежиссированный иностранными спецслужбами и произведенный при их непосредственном участии. В частности речь идет о России.

Многие западные исследователи говорили об этом сразу после событий еще десять лет назад. Сейчас об этом все чаще говорят и сами непосредственные участники той кровавой драмы. Отсюда и истории про российский спецназ, охранявший почему-то Атамбаева, и рассказы про сотрудников ФСБ, буквально оккупировавших Кыргызстан после переворота. Да и не признал бы Кремль временщиков законной властью на следующий день после переворота при его отношении к «оранжевым революциям» и всяческим «майданам», если бы 7 апреля 2010 года в Кыргызстане не было его собственным проектом.

Главная и единственная цель переворота 7 апреля была в том, чтобы сместить Курманбека Бакиева, устранив навсегда, а это можно было сделать, только «замазав» его кровью. Довольно известная и работающая технология, используемая для смены режимов.

Поэтому расследование по делу о «героях», погибших на площади Ала-Тоо так и не ответило на главный вопрос – кто и из какого оружия стрелял. Зато самих погибших «временщики» использовали как пропагандистский жупел, антибакиевский миф и способ наращивания политического капитала.

Надо сказать, что сам проект «апрельской революции» был продуман неплохо. В Санкт-Петербурге, буквально накануне, застревает делегация во главе со спикером Жогорку Кенеша. То есть, парламент обезглавлен. Максим Бакиев в самый разгар событий как раз летит над Атлантикой в Америку.

Все временщики-мужчины, как по заказу, задержаны и сидят в СИЗО ГКНБ, туда же, видимо, для алиби в ночь с 6-го на 7-е апреля приезжает и Эльмира Ибраимова, хотя ее никто не вызывал.

Главой Временного правительства становится Роза Отунбаева, которую пророссийским политиком назвать никак нельзя. Но, главная ставка была сделана вовсе не на Отунбаеву, которую после выполнения ей всех задач просто отправили на свалку истории, а на Атамбаева.

Что изменилось в стране после 7 апреля 2010 года? НИ-ЧЕ-ГО. По крайней мере Кыргызстан жить лучше не стал. А вот Атамбаев и его приближенные стали.

Но разве стоило повышение качества жизни кучки политиков нескольких десятков жизней?

Впрочем, исторический бумеранг прошелся почти по всем активным участникам переворота. Роза Отунбаева отправлена в политический утиль, без права занять даже депутатское кресло. Омурбек Текебаев был засажен в тюрьму своим соратником по антибакиевской коалиции Алмазбеком Атамбаевым и до сих пор находится в статусе обвиняемого и подсудимого только под домашним арестом с августа 2019 года. Примерно тогда же отправился на нары один из главных смутьянов кыргызской политики Алмазбек Атамбаев и сидеть по всему ему придется долго. В соседних камерах находятся и практически все его приближенные и подельники, тоже сыгравшие свои роли в апрельском захвате власти. Сейчас, в преддверье выборов пытается напомнить о себе Темир Сариев, но у него не осталось никакого политического капитала и из активной политики он вычеркнут давно. На пенсии и Эльмира Ибраимова. Повезло, пожалуй, только Азимбеку Бекназарову, выторгавшевому себе должность посла в Малазии.

Не стало 7 апреля 2010 года и точком для реальных реформ в Кыргызстане. Все экономические проекты, та же Датка-Кемин или реконструкция ТЭЦ, были разработаны и запланированы еще командой Макса Бакиева в 2009-ом году. Не случайно, Атамбаев попытался максимально окружить себя теми, кто работал последние полтора года в Белом доме при Курманбеке Бакиеве. Все знали, что тогда, в 2009-2010 году при участии украинских методологов в Кыргызстане затеваются глобальные реформы. Но атамбаевские пропагандисты внушили всем, что на самом деле все, что делалось в стране накануне 7 апреля было направлено на то, чтобы изменить в итоге Конституцию и чтобы Бакиев правил вечно. Это не соответствовало действительности, но против сказать никто ничего не смел. Да и сегодня выступать против «героев», открыто сомневаться в положительном эффекте событий 7 апреля для Кыргызстана все еще считается дурным тоном. Хотя, конечно, всеобщей эйфории уже, к счастью, нет. В обществе произошла переоценка ценностей и все очевиднее становится правдивая история «апрельской революции».

Источник: respub.kg