Снежный барс, привезенный из Таласа, выздоровел, однако зрение не восстановилось

Сотрудники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства оказали помощь раненому барсенку и проверили его состояние.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также сообщается, что глава ГАООС и ЛХ Мирослав Аманкулов поручил директору Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых территорий Алмазу Мусаеву обеспечить снежного барса всем необходимым лекарством и питанием.
Пресс-служба ведомства отмечает, что в настоящее время барсенок чувствует себя хорошо, ест мясо, грызет кости, получает антибиотики и витамины. На сегодняшний день здоровье барсенка почти полностью восстановилось, кроме зрения.
Состояние барсенка находится под личным контролем у главы ГАООС и ЛХ Аманкулова.
Напомним, что в Таласской области в селе Кок-Ой 9 января был пойман раненый снежный барс. Его доставили в Бишкек и провели операцию. Из него вытащили 70 дробей. У животного вытек глаз, из-за чего он ослеп.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!