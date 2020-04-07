Снежный барс, привезенный из Таласа, выздоровел, однако зрение не восстановилось

Сотрудники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства оказали помощь раненому барсенку и проверили его состояние.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также сообщается, что глава ГАООС и ЛХ Мирослав Аманкулов поручил директору Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых территорий Алмазу Мусаеву обеспечить снежного барса всем необходимым лекарством и питанием.

Пресс-служба ведомства отмечает, что в настоящее время барсенок чувствует себя хорошо, ест мясо, грызет кости, получает антибиотики и витамины. На сегодняшний день здоровье барсенка почти полностью восстановилось, кроме зрения.

Состояние барсенка находится под личным контролем у главы ГАООС и ЛХ Аманкулова.

Напомним, что в Таласской области в селе Кок-Ой 9 января был пойман раненый снежный барс. Его доставили в Бишкек и провели операцию. Из него вытащили 70 дробей. У животного вытек глаз, из-за чего он ослеп.

Источник: Кабар