Коронавирус, биотехнологии, экономика - обо всем этом в интервью с У.Мамытовым

О развитии биотехнологий в Кыргызстане и их тесной связи с экономикой в эксклюзивном и актуальном интервью агентству «Кабар» рассказал Председатель Подкомитета Торгово-промышленной палаты КР по развитию биотехнологий в КР Улукман Мамытов.

- В чем заключается актуальность биотехнологий для КР?

- Мы считаем, что биотехнологии Кыргызстану необходимо развивать в трех главных целях: (1) для развития экономики Кыргызстана, (2) для развития науки и образования, а также человеческих ресурсов, то есть научных и инженерных кадров, (3) в целях биобезопасности, то есть медицинских целях, целях здоровья нации. Однако, так получилось, что последние события с коронавирусом сегодня поднимают актуальность, в первую очередь, третей цели – биобезопасности Кыргызстана.

Дело в том, что должное развитие биотехнологий должно повлечь за собой поднятие уровня биологической безопасности в стране. Развитие биотехнологий означает, что у нас должны быть свои хорошие биолаборатории и свои хорошие научные кадры, которые должны принимать соответствующие меры в случае возникновения различных угроз серьезных заражений, инфекций, вирусов и так далее.

Если эта отрасль будет пользоваться поддержкой государства, общества, бизнеса, то ее уровень будет соответствовать мировому уровню – у нас будет много хороших научных кадров, которые смогут в отечественных биолабораториях изучать подобные инфекции и понимать, с чем мы имеем дело и как с этим можно бороться.

Высокий уровень науки всегда означает, что наши ученые могут участвовать в международных конференциях и получать информацию о самых последних достижениях биотехнологической науки, что наши ученые дружат с зарубежными учеными, обмениваются мнениями и по-дружески иногда могут получать от них советы. И наоборот, если мы находимся на переднем крае заражения, то иностранные ученые и институты будут стараться держаться к нам поближе, чтобы узнать наши данные, что мы обнаружили, и как с этим боремся.

В сегодняшнем XXI веке должное внимание биотехнологиям становится просто необходимым, даже с точки зрения нашей биологической безопасности. И ситуация с коронавирусом это отчетливо доказывает. Или, например, возьмите проблему ГМО. Мы все боимся, не хотим кушать ГМО-продукты, а между тем, при нашей прозрачности границ к нам завозят тысячи тонн ГМО-продуктов из соседних стран – посмотрите на недорогие красивые яблоки на рынке зимой! А если бы были развиты биотехнологии, то мы бы пытались сами определять, какие продукты опасны, а какие безопасны.

Соответственно, с этим связана вторая цель – развитие науки и образования. Высокий уровень развития биотехнологий невозможен без хороших научных кадров и хорошей школы подготовки таких кадров, даже пусть с излишком. Если мы будем готовить много хороших кадров, то часть из них будет выезжать за границу учиться и работать, как наша соотечественница Асель Сартбаева, которая является биотехнологом мирового уровня в Англии. Они будут присылать нам новые данные, держать в курсе последних достижений науки. В конце концов, если мы экспортируем трудовых мигрантов, то надо, чтобы это были высокооплачиваемые специалисты, чтобы присылали нам больше валюты. Это, конечно, шутка – государству не следует ставить такие цели, однако, это тоже может иметь такой побочный эффект.

- Хорошо, но ведь развитие биотехнологий – это очень дорогое удовольствие, все эти лаборатории стоят очень больших денег.

- Согласен. Современное лабораторное оборудование очень дорогое, инвестиции в науку и образование – это долгие инвестиции, которые не обещают быстрого возврата. В то же время, это самые надежные инвестиции. Недаром говорят: лучшие инвестиции – это инвестиции в себя, то есть в собственное развитие. Инвестиции в науку и образование – это инвестиции в развитие Кыргызстана, в долгосрочное и надежное развитие страны, нашего будущего, в развитие наших детей. Деньги, вообще, есть, даже у государства. Вот недавно была новость, что МВФ выделил Кыргызстану свыше 100 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. И таких денег, даже внешней помощи, иногда поступает к нам довольно немало. На них можно не только закупить достаточно хорошего биотехнологического оборудования, но и заложить целые государственные программы развития биотехнологий. Кроме того, инвестиции есть у бизнеса. Нужно создать условия, чтобы бизнес был заинтересован инвестировать в такие перспективные начинания. Ну и, в конце концов, пора создавать свои собственные инвестиции, создавать кредит нашей внутренней банковской системой. Если международные банки печатают деньги на развитие своих экономик, почему этого не можем делать мы? Это не просто – нужно просчитывать, но очень реально, и даже уже необходимо. США, например, на днях только заявили, что печатают несколько триллионов долларов для нужд своей экономики. А у нас Нацбанк, наоборот – изымает деньги из оборота, выпуская ценные бумаги на рынок. Ну, это отдельная, но очень интересная тема, она может пролить свет, как можно развивать биотехнологии и, в целом, нашу экономику и бизнес, организовав надлежащую финансовую систему.

- Осталась третья цель – экономика и ее прямая связь с биотехнологиями

- Да. До появления коронавируса мы продвигали инициативу развития биотехнологий именно в целях развития экономики и бизнеса в КР. На эту тему в сети интернет уже накопилось несколько наших статей и интервью. Если вкратце, то биотехнологии затрагивают, на данный момент, две отрасли экономики: сельское хозяйство и фармацевтику. В сельском хозяйстве мы работаем по старинке, экстенсивно, не используя науку. Давно пора думать, как в 21 веке, делая ставку не на количество выращиваемой продукции, хотя это тоже должно быть, а именно на качество – на продуктивность, на вкусовые качества, на сохраняемость и т.д. Нужны собственные производства биоудобрений, а не импорт – зачем вывозить валюту за рубеж, когда она нам нужна для закупки биолабораторий, чтобы и дальше развивать агробизнес. В фармацевтике же – мы недавно делали исследование, оказывается, мы обеспечиваем себя всего процентов на 5, остальное все импортируем. Надо производить лекарства максимально у себя, благо у нас есть уникальные горные травы. Надо вкладываться в свои фармацевтические производства, лаборатории, научные кадры. Фармацевтика – это одна из самых прибыльных отраслей после, пожалуй, оружия и углеводородов. На нужно стремиться к экспорту не сырья, а уже произведенной качественной сельскохозяйственной и фармацевтической продукции с высокой добавленной стоимостью. Это нам позволит заработать больше.

- Спасибо за интересное интервью.

Беседовал Мирлан Киизбаев