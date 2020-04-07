COVID-19: Больше всего в Джалал-Абаде во время режима ЧП совершаются кражи - комендант

Комендант по Сузакскому району и городу Джалал-Абад Жениш Джоробеков сегодня на брифинге сообщил, что за прошедшие сутки в Джалал-Абадской области общественно-политическая ситуация сохранилась стабильной.
По его словам, всего по области за прошедшие сутки было зафиксировано 25 преступлений, из них в городе Джалал-Абад - 7, в Сузакском районе - 4. Также задержано 4 нарушителя комендантского часа. «Кроме этого, 90 автомашин поставлены на штрафстоянку. Тем не менее общественно-политическая ситуация сохранилась стабильной», - сказал Джоробеков.
По информации коменданта, со дня введения режима ЧП на территории области было зафиксировано 229 преступлений. По городу Джалал-Абад и Сузакскому району - 75. Из них преобладает вид преступления, как кража. Зафиксировано 11 фактов кражи, 7 - хулиганство и остальные - другие преступления.
Источник: Кабар
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