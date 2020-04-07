В Оше мужчина скрывал болезнь COVID-19, его посадят на 5 лет - комендант

В Ошской области задержан житель, заразившийся коронавирусом, но скрывший болезнь от окружающих.
Об этом сообщил комендант по Ошу и Ошской области - начальник УВД Ошской области Малик Нурдинов.
Уточняется, что на днях один гражданин был задержан по статье заражение инфекцией.
«В ходе осмотра было установлено, что он заражен коронавирусом. К сожалению, задержанный скрывал свою болезнь от своих родственников, сверстников, коллег и распространял вирус. Сейчас его держат в обсерватории. После выздоровления он будет заключен в тюрьму на срок до 5 лет», - сообщил Нурдинов.
Источник: Кабар
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