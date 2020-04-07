Состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана с наследным принцем Абу-Даби

Состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Заед Аль Нахайяном.
Обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Жээнбеков отметил, что сложившаяся ситуация и экономические последствия требуют объединения общих усилий.
Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бин Заед Аль Нахайян выразил поддержку кыргызской стороне в борьбе с данным заболеванием.
Кроме того, он отметил заинтересованность эмиратской стороны импортировать из Кыргызстана экологически чистую сельскохозяйственную продукцию.
Источник: Кабар
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