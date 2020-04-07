Состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана с наследным принцем Абу-Даби

Состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Заед Аль Нахайяном.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Жээнбеков отметил, что сложившаяся ситуация и экономические последствия требуют объединения общих усилий.

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бин Заед Аль Нахайян выразил поддержку кыргызской стороне в борьбе с данным заболеванием.

Кроме того, он отметил заинтересованность эмиратской стороны импортировать из Кыргызстана экологически чистую сельскохозяйственную продукцию.

Источник: Кабар