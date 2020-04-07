Замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев находится на домашнем карантине

Заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев находится на домашнем карантине.

Об этом АКИpress 7 апреля сообщил сам замминистра.

По его словам, анализы на коронавирус у него отрицательные. «Я был 3 недели на юге страны и после был помещен на домашний карантин. Через 3 дня срок домашнего карантина завершится и приступлю к своим обязанностям», - сказал он.

Также заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Толо Исаков находится на больничном из-за гипертонического криза.

Источник: zdorovie.akipress.org