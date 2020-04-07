В Бишкеке прошлой ночью в комендантский час на улице находились 74 человека – комендант

В Бишкеке на 7 апреля за сутки комендантский час нарушили 74 гражданина.
Об этом во время брифинга в Доме правительства сообщил комендант столицы, замглавы МВД Алмаз Орозалиев.
По его словам, из них мужчин – 62, женщин - 12. «Всего с начала введения чрезвычайного положения и карантина комендантский час нарушили 1 тыс. 450 человек. Из них 1256 – мужчины, 195 – женщины, в том числе 46 иностранцев и 15 подростков», - сказал комендант.
С 25 марта до 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области действует режим чрезвычайного положения.
Передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, а это сотрудники органов внутренних дел, медицинские и государственные служащие, ограничивается на период с 20.00 часов до 07.00 часов (ночное время). Будет установлен комендантский час.
Передвижение для остальных граждан с 07.00 до 20.00 часов будет ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность, и маршрутного листа. За несоблюдение режима наложены штрафы.
В Кыргызстане сегодня, 7 апреля, выявлено еще 12 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 216, из них 19 медиков. 10 граждан вылечились и выписались из больниц. Четверо скончались.
Источник: Кабар
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