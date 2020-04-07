Десять больных с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

10 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, все десять человек получают кислородную терапию. “Они не подключены к ИВЛ”, – сказал Абдикаримов.

Как сообщил министр, на сегодняшний день 201 человек, зараженный коронавирусом, находятся в стационаре.

Источник: reporter.kg