В Кыргызстане за сутки комендантский час нарушили 94 человека – МВД

На 7 апреля 2020 года за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области

На 7 апреля 2020 года за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области с 20.00 до 07.00 по всей республики в территориальные органы внутренних дел доставлены 94 нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Кроме этого, 22 автомашины доставлено штрафстоянку.

Из них:

• в городе Бишкек - 80,

• в г.Ош – 5,

• в г.Джалал-Абад – 3,

• в Сузакском районе - 1,

• в Кара-Сууйском районе – 5,

• По Ноокатскому нарушители комендантского часа не зарегистрированы.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима Чрезвычайного положения и Комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 2038 нарушителей.

МВД призывает граждан соблюдать требования Чрезвычайного положения и Комендантского часа. В этой связи просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких.

Уважаемые граждане нашего государства, призываем соблюдать строгий порядок, учитывая безопасность нашей страны и собственную безопасность.

Давайте не будем забывать, что каждый из нас обязан соблюдать условия домашнего карантина. За каждое нарушение предусмотрена ответственность согласно закону.

Кроме этого, МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения. В отношении распространителей ложных информации будут приниматься жесткие меры.

Напоминаем, что заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность.

Поэтому мы надеемся, что каждый гражданин Кыргызстана, каждый из нас должен действовать ответственно в такое нелегкое для страны время – вы должны понимать, что это долг и ответственность каждого из нас перед нашей страной.

Источник: Кабар