12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в Кыргызстане

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщил глава Минздрава КР Сабыржан Абдыкаримов на брифинге.

По словам министра здравоохранения С.Абдикаримова, за прошедшие сутки количество новых инфицированных COVID-19 составило 12 человек. Из них, 3 мужчин и 9 женщин.

“Все они из Ошской области и находились в обсервации”, - сказал он.

Также, стало известно, что 7 из 12и новых случаев приходится на медицинских работников.