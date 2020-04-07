12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в Кыргызстане

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщил глава Минздрава КР Сабыржан Абдыкаримов на брифинге.
По словам министра здравоохранения С.Абдикаримова, за прошедшие сутки количество новых инфицированных COVID-19 составило 12 человек. Из них, 3 мужчин и 9 женщин.
“Все они из Ошской области и находились в обсервации”, - сказал он.
Также, стало известно, что 7 из 12и новых случаев приходится на медицинских работников.
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