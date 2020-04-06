Почему за сутки сразу 69 зараженных? Ответ Минздрава

Пояснения от медиа-эксперта по вопросам здравоохранения

Медиаэксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова пояснила, почему за прошедшие сутки было установлено сразу 69 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Причем все случаи были выявлены у лиц, контактировавших с ранее зараженными - теми, кто прилетел в Кыргызстан 12-13 марта.

По ее данным, регистрация большого числа в Ошской области (47 случаев) связана с тем, что за прошедшие сутки были протестированы ранее замороженные пробы, отобранные у прибывших из умры 12-13 марта. Пробы были отобраны и заморожены в период нахождения этих лиц в обсервации, после подтверждения наличия коронавируса этих лиц перевели в стационар.

Как сообщили в оперативном штабе Минздрава КР, к сожалению, из-за отсутствия реагентов для проведения ПЦР-диагностики не удалось провести тестирование проб прибывших из умры своевременно, но благодаря своевременной обсервации было предотвращено возможное дальнейшее распространение COVID-19 среди населения.

В настоящее время Минздрав обеспечен всем необходимым и, следуя рекомендациям ВОЗ, продолжил ПЦР-тестирование. Всего было заморожено около 8 тысяч проб, за прошедшие сутки из них уже проведено 800 анализов, темпы диагностики будут наращиваться.

В целях экономии за основу будет взят метод кулирования, когда берется 5-10 образцов, объединяется в одну пробирку и ставится один тест. Если он выходит отрицательным, значит, считаются отрицательными все десять тестов, но если обнаружится положительный результат, то тогда на тестирование ставится каждый образец по отдельности. Всего в страну поступило таких тестов на 2 200 образцов, сегодня поступит еще партия тестов (20 тысяч) из России.

На 6 апреля выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Итого - 216. Из больницы за весь период выписаны десять человек. Умерли четверо.

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