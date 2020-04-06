В Кыргызстане ведутся весенне-полевые работы

В 2020 году весенне-полевые работы начаты раньше, чем в прошлом году в связи с ранним наступлением весны.

Об этом на брифинге сообщил замминистра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Жаныбек Керималиев.

По его словам, на 3 апреля 2020 года подкормка посевов озимых зерновых колосовых культур проводится повсеместно и уже выполнена на площади 89,2 тыс. га или 74,7 % от общего объёма.

«Это на 11,1 тыс. га больше прошлогоднего уровня», - сообщил Керималиев.

Он отметил, что весновспашка выполнена на площади 291,1 тыс. га или 47,4 % всего объёма, что на 37,3 тыс. га больше 2019 года.

Керималиев подчеркнул, что посев зерновых культур завершен на 90% в Баткенской и Чуйской областях.

При этом он отметил, что проблем с приобретением семян нет. Обеспеченность составляет 90%.

Также Керималиев отметил, что высокими темпами осуществляется посев пшеницы и ячменя. «На сегодняшний день по республике уже посеяно 173,4 тыс. га или 56,4 % к намеченному плану, что на 24,8 тыс. га больше аналогичного периода 2019 года», - сообщил замглавы Минсельхоза.

Помимо этого, он рассказал, что хорошими темпами идет посев сахарной свеклы.

«Уже посеяно 3,44 тыс.га или 24,5%. В Чуйской области посеяно 3,4 тыс.га, а в Таласской области уже начали посев. При том, что в прошлом году на эту дату он еще не начинался», - отметил Керималиев.

Источник: Кабар