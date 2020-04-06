Верховный суд Кыргызстана закрыт на карантин

Верховный суд Кыргызстана закрыт на карантин с 6 по 13 апреля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба ВС КР, гражданам, интересующимся графиком назначенных к слушанию дел, просьба обращаться по телефонам канцелярий судов, не выходя из дома.

О перенесенных делах в Верховном суде КР можно узнать по следующим номерам телефонов: 0 312 66-35-01 (по уголовным делам), 0 312 66-34-29 (по административным и экономическим делам) и 0312 66-30-40 либо 62-19-29 (по гражданским делам).

Источник: Кабар