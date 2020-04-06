Главе Джалал-Абада поручено дать правительству представление по мерам в отношении акима Ала-Букинского района

Сегодня, 5 апреля, прошло очередное заседание Республиканского оперативного штаба, сообщила пресс-служба правительства.
На заседании проведён анализ выполнения поставленных задач, отмечены недостатки, допущенные в работе руководителей. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов остановился на вопросе руководителей, не способных решить на местах организационные вопросы на соответствующем уровне, предупредив, что за допущенные недостатки руководителей не просто будут освобождаться от должностей, но и привлекаться к соответствующей ответственности.
«Спрос с руководителей, которые не могут решить на достаточном уровне оргвопросы, будет строгий. Аким Ала-Букинского района целый день беспричинно задерживал направлявшихся на рудник вахтовиков. В это же время президент Кыргызской Республики обозначил приоритетным вопрос обеспечения непрерывного процесса работы на производствах», — сказал первый вице-премьер.
Полномочному представителю правительства в Джалал-Абадской области Нурболоту Мирзахмедову поручено дать представление по принятию соответствующих мер за упущения в работе акима Ала-Букинского района.
Источник: Баракелде
Оригинал статьи - https://www.gezitter.org/economics/87296/
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