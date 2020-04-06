В Ошской области мужчина заразился коронавирусом от свояченицы и умер

Один из скончавшихся от коронавируса житель Ошской области был контактным лицом, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, его супруга вернулась из-за рубежа с сестрой, у второй был положительный COVID-19. “При этом ее самочувствие без выраженных симптомов, а мужчина скончался после контакта. И у нескольких членов семьи подтвердился коронавирус”, – сообщили в штабе.

Напомним, что на утро 6 апреля подтверждено 216 случаев коронавируса в Кыргызстане. 4 человека скончались.

Источник: reporter.kg