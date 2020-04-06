Завтра в Кыргызстане выходной день

Но из-за чрезвычайного положения сотрудников госучреждений могут вызвать на работу
В Кыргызстане завтра, 7 апреля - выходной день. Об Vesti.kg сообщили в Министерстве труда и социального развития.
- 7 апреля - выходной для тех, кто работает на удаленке и в обычном режиме, - отметили в ведомстве. - Но в связи со сложившейся ситуацией некоторых сотрудников государственных структур могут все же вызвать на работу. Речь идет о медиках, социальных работниках и так далее. Все остальные будут отдыхать.
Напомним, 7 апреля в Кыргызстане отмечают День народной апрельской революции.
Источник: vesti.kg
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