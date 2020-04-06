Завтра в Кыргызстане выходной день

Но из-за чрезвычайного положения сотрудников госучреждений могут вызвать на работу

В Кыргызстане завтра, 7 апреля - выходной день. Об Vesti.kg сообщили в Министерстве труда и социального развития.

- 7 апреля - выходной для тех, кто работает на удаленке и в обычном режиме, - отметили в ведомстве. - Но в связи со сложившейся ситуацией некоторых сотрудников государственных структур могут все же вызвать на работу. Речь идет о медиках, социальных работниках и так далее. Все остальные будут отдыхать.

Напомним, 7 апреля в Кыргызстане отмечают День народной апрельской революции.

Источник: vesti.kg