На Иссык-Куле зарегистрировано землетрясение

В Иссык-Кульской области 6 апреля 2020 года в 04:59 произошло землетрясение силой в эпицентре около 4-х баллов.

По данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 12 км к с-з от с.Эчкили-Таш,в 16 км к с-в от с.Кен-Суу, в 30 км к ю-в от с.Джергалан, в 76 км к востоку от г.Каракол.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила в с. Эчкили-Таш - 3,5 балла, в с.Кен-Суу - 3 балла, в с.Джергалан – 2,5 балла.

Источник: Кабар