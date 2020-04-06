Информация о том, что дверь подъезда одного из жилых многоквартирных домов в г. Каракол заварили сваркой, не соответствует действительности.

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщает Республиканский штаб по COVID-19.

5 апреля, в целях обеспечения безопасности горожан, городским штабом было принято решение об оцеплении дома №55 в районе Кирпичного завода. Так как у одного из жильцов этого дома были обнаружены симптомы COVID-19.

С 30 марта он с семьей из 5 человек находится в обсервации областной объединенной больницы. В связи с тем, что гражданин у которого обнаружены симптомы COVID-19 не пожелал дать информацию медикам о лицах, с которыми он имел контакт, было принято решение придать дому особый карантинный статус. В ходе мероприятий по дезинфекции указанного дома проведен ремонт парадных дверей с применением сварочного аппарата.

Отметим, что муниципалитет не намерен вводить абсолютное ограничение на передвижение граждан. Маршрутные листы можно получить по ватсап номеру +996701392260/ Мэрия г. Каракол