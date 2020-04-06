В Кыргызстане использованы 30 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.
По его словам, было всего 76 тысяч экспресс-тестов.
Министр также опроверг информацию о том, что всем сотрудникам аппарата президента, правительства, депутатам и другим чиновникам провели диагностику коронавируса. “Муссируется информация о том, что проведены тесты для сотрудников аппаратов президента, правительства, мэрии. Так вот, в настоящее время работает всего 20-30% сотрудников, остальные удаленно. Экспресс-тесты должны проводиться всем, кто вернулся из зоны риска, командировки, которые пересекают границы. Если результаты экспресс-теста подтверждаются, тогда уже проводится ПЦР диагностика”, – прокомментировал Абдикаримов.
Источник: reporter.kg
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